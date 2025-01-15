Хоккеисты «Гомеля» дома потерпели неожиданное поражение от «Авиатора»

Первыми на лед в Гомеле вышли хоккеисты местного клуба и «Авиатора». Стартовая треть закончилась вничью 1:1, во втором периоде хозяева также забросили одну шайбу, представители Барановичей поразили чужие ворота дважды. В заключительной 20-минутке цифры на табло не изменились — в итоге 3:2, сенсационная победа гостей над шестой командой экстралиги. Застрявший на последнем месте турнирной таблицы «Авиатор» прервал серию поражений, которая насчитывала десять матчей.
В Новополоцке хоккеисты «Химика» одержали сухую победу над «Лидой» — 3:0. Во втором поединке северян подряд свои ворота в неприкосновенности удержал голкипер Сергей Степанов. Параллельно на юге страны «Брест» проиграл смоленскому «Славутичу» со счетом 2:4. Для вице-чемпионов страны эта неудача стала пятой кряду, в то время как смоляне выиграли восьмой матч из последних десяти, благодаря чему взобрались на седьмое место среди четырнадцати команд сезона.