«Неман» на последних секундах вырвал победу у «Могилева» в матче хоккейной экстралиги

Хоккеисты «Немана» на своем льду встречались с «Могилевом». По ходу матча гродненцы вели со счетом 3:1, но за две с половиной минуты до конца третьего периода гости сравняли цифры. Казалось, овертайма не избежать, но за 20 секунд до сирены Илья Летов принес «Неману» победу — 4:3. На юге страны «Гомель» выяснял отношения с «Лидой». Основное время поединка закончилось вничью, а в овертайме решающим стал бросок лидчанина Максима Чубукова (2:1).