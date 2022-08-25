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19:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» потерпел первое поражение на турнире в России

Казахстанский «Барыс» проиграл российскому «Трактору» на Кубке губернатора Челябинской области, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Барыс
Трактор
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Источник: ХК "Барыс"

Первыми успеха добились астанчане на 21-й минуте усилиями Линдена Вея, который на 51-й оформит еще дубль. Однако подопечные Андрея Скабелки не смогли развить преимущество. Более того, позволили сопернику не только отыграться, но и добиться волевой победы. В составе «Трактора» голами отметились Антон Бурдасов (32-я минута), Никита Тертышный (35-я) и Максим Шабанов (47-я).

Следующую игру на турнире «Барыс» проведет с магнитогорским «Металлургом» 27 августа. Отметим, что в первой игре казахстанский клуб обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (2:1).

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