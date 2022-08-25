«Барыс» потерпел первое поражение на турнире в России

Первыми успеха добились астанчане на 21-й минуте усилиями Линдена Вея, который на 51-й оформит еще дубль. Однако подопечные Андрея Скабелки не смогли развить преимущество. Более того, позволили сопернику не только отыграться, но и добиться волевой победы. В составе «Трактора» голами отметились Антон Бурдасов (32-я минута), Никита Тертышный (35-я) и Максим Шабанов (47-я).