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21:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА на Кубке мэра Москвы

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло столичный ЦСКА в матче предсезонного хоккейного турнира Кубок мэра Москвы.

Динамо М
ЦСКА
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая на арене «Динамо», завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) в пользу «бело-голубых». В составе ЦСКА отличился Владислав Каменев (53-я минута). У победителей шайбы забросили Эрик О’Делл (54) и Владислав Ефремов (55).

Кубок мэра Москвы завершится 28 августа. Также в турнире принимают участие московский «Спартак», подмосковный «Витязь», пекинский «Куньлунь Ред Стар» и хабаровский «Амур». Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

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