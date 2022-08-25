«Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА на Кубке мэра Москвы

Встреча, прошедшая на арене «Динамо», завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) в пользу «бело-голубых». В составе ЦСКА отличился Владислав Каменев (53-я минута). У победителей шайбы забросили Эрик О’Делл (54) и Владислав Ефремов (55).