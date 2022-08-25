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25 августа, источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» нашел объяснение поражению на турнире в России

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка ответил на вопросы журналистов после поражения от «Трактора» на Кубке губернатора Челябинской области, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Источник: hcbarys.kz

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:2 в пользу российского клуба.

«Мне понравился матч, — приводит слова Скабелки “Спорт-Экспресс”. — Играли против сильного соперника. Многое получалось в формате “пять на пять”. Не понравилась дисциплина. Это не только удаления, но и выполнение игрового задания. Плюс мы очень слабо сыграли в меньшинстве. Произошел небольшой провал. Это хороший момент для нас. Мы сделаем работу над ошибками. В концовке ребята могли вытащить матч и перевести в овертайм, но как сложилось, так сложилось. В этой игре было много хороших моментов».

Отметим, что это была вторая игра для казахстанского клуба на этом турнире. В первой встрече астанчане обыграли екатеринбургский «Автомобилист» (2:1). Следующий матч «Барыс» проведет с магнитогорским «Металлургом» 27 августа.

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