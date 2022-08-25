Тренер «Барыса» нашел объяснение поражению на турнире в России

«Мне понравился матч, — приводит слова Скабелки “Спорт-Экспресс”. — Играли против сильного соперника. Многое получалось в формате “пять на пять”. Не понравилась дисциплина. Это не только удаления, но и выполнение игрового задания. Плюс мы очень слабо сыграли в меньшинстве. Произошел небольшой провал. Это хороший момент для нас. Мы сделаем работу над ошибками. В концовке ребята могли вытащить матч и перевести в овертайм, но как сложилось, так сложилось. В этой игре было много хороших моментов».