«Трактор» победил «Нефтехимик» в гостевом матче КХЛ

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей, у которых дубль оформил Владимир Ткачев (11-я минута и 37-я минута), также отличились Сергей Калинин (6) и Алексей Бывальцев (34).

«Трактор» одержал третью победу в регулярном чемпионате КХЛ и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд и находится на последней, 11-й строчке. Нижнекамцы — единственная команда в лиге, не выигрывавшая с начала сезона.