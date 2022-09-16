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19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» победил «Нефтехимик» в гостевом матче КХЛ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Челябинский «Трактор» победил нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Трактор
НефтехимикКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей, у которых дубль оформил Владимир Ткачев (11-я минута и 37-я минута), также отличились Сергей Калинин (6) и Алексей Бывальцев (34).

«Трактор» одержал третью победу в регулярном чемпионате КХЛ и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд и находится на последней, 11-й строчке. Нижнекамцы — единственная команда в лиге, не выигрывавшая с начала сезона.

В другом матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» обыграл дома новосибирскую «Сибирь» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). У «Автомобилиста» шайбы забросили Мэйсек Брукс (1), Стефан Да Коста (25), Олег Ли (35), Кертис Волк (52) и Данил Романцев (59). В составе «Сибири» отличились Вячеслав Литовченко (7) и Вячеслав Основин (50).

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Трактор
4:0
2:0, 2:0, 0:0
Нефтехимик
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