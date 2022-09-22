На новой хоккейной арене в Омске прошел первый официальный матч

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. «Омские ястребы» со счетом 2:7 уступили «Сибирским снайперам» из Новосибирской области в домашнем матче регулярного чемпионата Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в четверг в Омске и стала первым официальным матчем, проведенным на «G-Drive Арене».

Арена была сдана в эксплуатацию в начале сентября. Она была построена на месте снесенной в 2019 году «Арены-Омск», состояние которой было признано аварийным, строительство начато в 2020 году. Новая шестиэтажная арена вмещает 12 тыс. зрителей. Здание оборудовано мультимедийным фасадом площадью 2 тыс. кв. метров. Зрительная чаша спроектирована по стандарту арен Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RVVDE3nvx3s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый матч Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) арена примет 1 октября — «Авангард» примет новосибирскую «Сибирь». С 2018 года «Авангард» проводил свои домашние матчи в подмосковной Балашихе. В 2021 году команда впервые в своей истории завоевала Кубок Гагарина.

Омские болельщики положительно оценили новую арену. «Теперь у нас арена не хуже НХЛ-ловской, даже еще современнее и круче, — считает житель Омска Константин. — Конечно, еще много мелких недоделок, но, надеюсь, к матчу “Авангарда” все доделают». Хоккеист-любитель Даниил отметил высокие двухъярусные трибуны новой арены. «Немного непривычны такие вертикальные трибуны, но видно хорошо, лед — как на ладони», — сказал он.