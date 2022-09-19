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19 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» одержал вторую победу подряд в КХЛ после шести поражений

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Омский «Авангард» победил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Трактор
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Источник: ХК "Авангард"

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (23-я минута), Рид Буше (25) и Алексей Береглазов (41). У хозяев отличился Владимир Ткачев (55).

«Авангард» выиграл вторую встречу подряд после шестиматчевой серии поражений на старте сезона. Команда Дмитрия Рябыкина, набрав пять очков, располагается на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Челябинский клуб с шестью очками идет девятым.

В следующем матче омичи 21 сентября сыграют в гостях с «Сочи». «Трактор» в тот же день на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».

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Трактор
1:3
0:0, 0:2, 1:1
Авангард
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