«Авангард» одержал вторую победу подряд в КХЛ после шести поражений

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (23-я минута), Рид Буше (25) и Алексей Береглазов (41). У хозяев отличился Владимир Ткачев (55).

«Авангард» выиграл вторую встречу подряд после шестиматчевой серии поражений на старте сезона. Команда Дмитрия Рябыкина, набрав пять очков, располагается на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Челябинский клуб с шестью очками идет девятым.