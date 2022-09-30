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30 сентября, источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома со счетом 4:3 обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Максим Цыплаков (31-я минута), Илья Талалуев (37), Данила Квартальнов (47) и Роман Старченко (50). У «Торпедо» отличились Максим Федотов (7), Кенни Агостино (17) и Василий Атанасов (20).

«Спартак» и «Торпедо» в текущем сезоне встречались 16 сентября, тогда нижегородцы одержали победу в овертайме со счетом 2:1.

В других матчах игрового дня нижнекамский «Нефтехимик» на выезде переиграл магнитогорский «Металлург» со счетом 6:5, для гостей эта победа стала первой в текущем сезоне, одержанной в основное время. Уфимский «Салават Юлаев» в Челябинске со счетом 3:0 обыграл местный «Трактор», ярославский «Локомотив» дома был сильнее череповецкой «Северстали» (5:3), подмосковный «Витязь» на своем льду в овертайме со счетом 3:2 одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока.

«Спартак» победил впервые после двух поражений подряд и после 17 матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков. «Торпедо» идет на четвертой позиции с 16 баллами. В следующем матче «Торпедо» дома сыграет с минским «Динамо» 3 октября, «Спартак» днем ранее примет подмосковный «Витязь».

Спартак
4:3
0:3, 2:0, 2:0
Торпедо
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