Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
Флорида
11
Хоккей. НХЛ
23:00
Филадельфия
Ванкувер
Хоккей. КХЛ
18:00
Витязь
СКА
05
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
15:30
Металлург
Торпедо
21
Хоккей. НХЛ
16.10
Бостон
Аризона
Хоккей. НХЛ
16.10
Вашингтон
Монреаль
Хоккей. НХЛ
16.10
Нью-Джерси
Детройт
Хоккей. НХЛ
16.10
Питтсбург
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
16.10
Торонто
Оттава
Хоккей. НХЛ
16.10
Айлендерс
Анахайм
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Нефтехимик
40
Хоккей. НХЛ
16.10
Даллас
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
16.10
Миннесота
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
16.10
Сент-Луис
Коламбус
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Адмирал
Б
34
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Амур
51
Хоккей. КХЛ
13:00
Динамо М
Сибирь
Б
34
Хоккей. НХЛ
16.10
Сиэтл
Вегас
Хоккей. НХЛ
16.10
Эдмонтон
Калгари
Хоккей. НХЛ
16.10
Сан-Хосе
Чикаго
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
18:00
Витязь
СКА
05
17:00
Локомотив
Динамо Мн
32
15:30
Металлург
Торпедо
21
14:30
Салават Юлаев
Нефтехимик
40
14:00
Авангард
Адмирал
Б
34
14:00
Барыс
Амур
51
13:00
Динамо М
Сибирь
Б
34
14.10
Куньлунь
Северсталь
35
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Шалунова принес «Локомотиву» победу над минским «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Локомотив
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Егор Аверин (18-я минута) и Максим Шалунов (28, 59). В составе гостей отличились Павел Варфоломеев (33), который набирает очки уже в семи матчах подряд (6 шайб + 4 результативные передачи), и Роман Горбунов (60).

Для команды Игоря Никитина эта победа стала третьей подряд, ярославцы с 25 очками в 18 матчах занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» продлило серию поражений до пяти встреч и с 18 очками в 19 играх идет девятым.

В следующем матче «Локомотив» 18 октября сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью», минчане в тот же день примут «Сочи».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Просили сдать бой'. Как СИЗО и наркотики чуть не сгубили карьеру боксера
Лучший фигурист Тутберидзе прошел ад и выжил. Он карабкается на вершину
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь