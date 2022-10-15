Дубль Шалунова принес «Локомотиву» победу над минским «Динамо» в матче КХЛ

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Егор Аверин (18-я минута) и Максим Шалунов (28, 59). В составе гостей отличились Павел Варфоломеев (33), который набирает очки уже в семи матчах подряд (6 шайб + 4 результативные передачи), и Роман Горбунов (60).

Для команды Игоря Никитина эта победа стала третьей подряд, ярославцы с 25 очками в 18 матчах занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» продлило серию поражений до пяти встреч и с 18 очками в 19 играх идет девятым.