«Ак Барс» прервал шестиматчевую серию без побед в КХЛ

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Никита Евсеев (38-я минута), Александр Бурмистров (52) и Кристиан Хенкель (64). У «Металлурга» отличились Брендэн Лайпсик (30) и Николай Голдобин (56).

«Ак Барс» прервал серию из шести поражений в «регулярке». «Металлург» выиграл три своих предыдущих матча.