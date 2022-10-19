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19 октября, источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» прервал шестиматчевую серию без побед в КХЛ

КАЗАНЬ, 19 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» победил в овертайме магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ак Барс
МеталлургКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба ХК "Ак Барс"

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Никита Евсеев (38-я минута), Александр Бурмистров (52) и Кристиан Хенкель (64). У «Металлурга» отличились Брендэн Лайпсик (30) и Николай Голдобин (56).

«Ак Барс» прервал серию из шести поражений в «регулярке». «Металлург» выиграл три своих предыдущих матча.

Казанцы (22 очка, 19 матчей) занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» (29 очков, 20 встреч) располагается на первой строчке на Востоке.

Ак Барс
3:2ОТ
0:0, 1:1, 1:1
Металлург
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