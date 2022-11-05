«Локомотив» крупно обыграл на выезде нижегородское «Торпедо»
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Торпедо» и ярославским «Локомотивом».
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Торпедо» и ярославским «Локомотивом».
Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
Заброшенными шайбами в составе ярославцев отметились Артур Каюмов, Андрей Сергеев, Егор Коршков и Артём Ильенко. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер «Локомотива» Даниил Исаев.
Эта встреча стала третьей между этими командами в текущем сезоне. Ярославцы вышли вперёд в этой серии со счётом 2−1. «Локомотив» продлил победную серию до четырёх матчей. «Торпедо» уступило в третий раз за последние четыре матча.
Следующий матч нижегородцы проведут на домашнем льду 7 ноября со «Спартаком». «Локомотив» поедет в гости 7 ноября к московским армейцам.