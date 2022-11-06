«Авангард» продлил победную серию до четырёх матчей, обыграв на домашнем льду «Витязь»

Уже на 17-й секунде матча счёт открыл нападающий хозяев Корбан Найт, после видеопросмотра судьи засчитали этот гол. Однако на третьей минуте Александр Яремчук сравнял счёт. Омский клуб вновь вышел вперёд лишь на 39-й минуте матча, когда Рид Буше реализовал большинство. На 57-й минуте третью шайбу «Авангарда» забросил Алекс Бродхёрст.