«Авангард» продлил победную серию до четырёх матчей, обыграв на домашнем льду «Витязь»

Победу в матче одержали «ястребы» со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).
Уже на 17-й секунде матча счёт открыл нападающий хозяев Корбан Найт, после видеопросмотра судьи засчитали этот гол. Однако на третьей минуте Александр Яремчук сравнял счёт. Омский клуб вновь вышел вперёд лишь на 39-й минуте матча, когда Рид Буше реализовал большинство. На 57-й минуте третью шайбу «Авангарда» забросил Алекс Бродхёрст.
«Авангард» продлил победную серию до четырёх матчей. Следующий матч омичи проведут 9 ноября в гостях с магнитогорским «Металлургом». «Витязь» 8 ноября отправится в гости к астанинскому «Барысу».