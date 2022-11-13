Лакросс-гол Петухова помог «Барысу» победить «Салават Юлаев» в гостях
В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Барыс
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В первом периоде команды отличиться не смогли. За 40 секунда до конца второго периода счёт в матче лакросс-голом открыл форвард «Барыса» Егор Петухов с передачи Джесси Грэма.
В конце третьего периода Аркадий Шестаков установил окончательный счёт, поразив пустые ворота «Салавата Юлаева». Голкипер «Барыса» Юлиус Гудачек записал в свой актив «сухой» матч, отразив 26 бросков в створ ворот.
Следующий матч уфимский «Салават Юлаев» проведёт с ХК «Сочи» 15 ноября в 17:00 мск. В этот же день «Барыс» сыграет в гостях с «Автомобилистом» также в 17:00 мск.