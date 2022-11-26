Четыре очка Гусева принесли СКА уверенную победу над «Торпедо»

На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий СКА Дмитрий Яшкин с передач Никиты Гусева и Романа Рукавишникова. Спустя две минуты счёт сравнял Николай Коваленко с передач Алексея Кручинина.

На 10-й минуте второго периода вновь вывел армейцев вперёд Андрей Педан с передач Марата Хайруллина и Марата Хуснутдинова. Через полторы минуты Никита Гусев с передач Марата Хуснутдинова и Александра Никишина сделал счёт 3:1 в пользу гостей.

На девятой минуте третьего периода четвёртую шайбу гостей забросил Николай Поляков с передач Никиты Попугаева и Никиты Комарова. На 11-й минуте периода Никита Гусев сделал дубль. Через полторы минуты Хуснутдинов довёл счёт до разгромного. На 14-й минуте третьего периода вторую шайбу хозяев забросил Ю Сато.