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18:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА разгромил «Трактор» со счетом 9:3 в КХЛ

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Петербургский СКА разгромил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

СКА
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 9:3 (3:0, 3:2, 3:1) в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Дмитрий Яшкин (10, 14 и 44-я минуты), по одной шайбе забросили Дамир Жафяров (15), Марат Хуснутдинов (21), набравший свое 100-е очко в КХЛ Михаил Пашнин (28), Михаил Воробьев (38), Марат Хайруллин (49) и Никита Гусев (52). У хозяев отличились Сергей Калинин (23), Никита Тертышный (34) и Владимир Ткачев (41), на 39-й минуте буллит не реализовал Максим Шабанов. На 23-й минуте матча «Трактор» поменял голкипера Сергея Мыльникова на Илью Проскурякова, СКА заменил вратаря на 51-й минуте — вместо Владислава Подъяпольского вышел Сергей Иванов.

«Трактор» не может обыграть СКА дома на протяжении шести последних матчей. Последняя победа челябинцев над петербуржцами была одержана 23 августа 2016 года (2:1 ОТ).

СКА укрепил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков в 47 матчах. «Трактор» с 44 очками идет на девятом месте на Востоке. В следующем матче петербуржцы 6 января на выезде сыграют против уфимского «Салавата Юлаева», «Трактор» в тот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».

Трактор
3:9
0:3, 2:3, 1:3
СКА
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