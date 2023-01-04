СКА разгромил «Трактор» со счетом 9:3 в КХЛ

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 9:3 (3:0, 3:2, 3:1) в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Дмитрий Яшкин (10, 14 и 44-я минуты), по одной шайбе забросили Дамир Жафяров (15), Марат Хуснутдинов (21), набравший свое 100-е очко в КХЛ Михаил Пашнин (28), Михаил Воробьев (38), Марат Хайруллин (49) и Никита Гусев (52). У хозяев отличились Сергей Калинин (23), Никита Тертышный (34) и Владимир Ткачев (41), на 39-й минуте буллит не реализовал Максим Шабанов. На 23-й минуте матча «Трактор» поменял голкипера Сергея Мыльникова на Илью Проскурякова, СКА заменил вратаря на 51-й минуте — вместо Владислава Подъяпольского вышел Сергей Иванов.

«Трактор» не может обыграть СКА дома на протяжении шести последних матчей. Последняя победа челябинцев над петербуржцами была одержана 23 августа 2016 года (2:1 ОТ).