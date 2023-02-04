«Амур» вырвал победу у «Авангарда» в КХЛ

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 3:0). У победителей шайбы забросили Яков Рылов (42-я минута), Александр Шаров (46) и Станислав Бочаров (55). У гостей отличились Иван Мирошниченко (30) и Александр Дергачев (34).

«Амур» одержал третью победу подряд и поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ, в зону плей-офф (63 очка). «Авангард» (72 очка) проиграл второй матч кряду и идет на четвертой строчке.