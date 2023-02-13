«Барыс» зарубился с лидером КХЛ в матче с десятью голами

Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат13.02.2023, 16:30 (МСК UTC+3)Барыс-Арена, 7371 зритель
|Андрей Скабелка
|Роман Ротенберг
|Юлиус Гудачек(Никита Бояркин, Никита Бояркин)
|Дмитрий Николаев
|03:23
|Игорь Ожиганов(Захар Бардаков)
|06:36
|Михаил Воробьев
|15:37
|Святослав Гребенщиков(Михаил Воробьев, Андрей Педан)
|18:03
|Евгений Кетов(Михаил Воробьев, Никита Камалов)
|20:36
|Дамир Жафяров
|21:06
|Алекс Грант(Энтони Луис)
|23:23
|Командный штраф
|29:23
|Степан Фальковский(Василий Глотов, Дамир Жафяров)
|41:02
|Никита Михайлис(Нельсон Ножье, Михаил Рахманов)
|43:15
|Дамир Жафяров(Дмитрий Яшкин, Захар Бардаков)
|46:57
|Джереми Бракко(Михаил Рахманов, Егор Шалапов)
|50:46
|Нельсон Ножье
|50:46
|Линден Вей
|50:46
|Захар Бардаков
|50:46
|Александр Никишин
|53:38
|Кирилл Савицкий(Джереми Бракко, Адиль Бекетаев)
|58:35
|Василий Глотов(Евгений Кетов)
|4
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)