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19:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» зарубился с лидером КХЛ в матче с десятью голами

13 февраля «Барыс» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ принимал СКА из Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Астане завершилась со счетом 4:6 в пользу гостей.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

СКА в первом периоде забросил три безответные шайбы. Отличились Игорь Ожиганов (4-я минута), Святослав Гребенщиков (16) и Евгений Котов (19).

«Барыс» в дебюте второго периода отыграл одну шайбу благодаря броску Алекса Гранта от синей линии. Впрочем, Степан Фальковский на 30-й минуте вновь увеличил отрыв.

В дебюте третьего периода Никита Михайлис забросил вторую шайбу «Барыса». На 44-й минуте Дамир Жафяров оформил пятое взятие в пользу СКА. Далее Джереми Бракко (47) и Кирилл Савицкий (54) свели преимущество гостей к минимуму — 4:5. На 59-й минуте Василий Глотов поразил пустые ворота и установил окончательный счет в матче.

К сожалению, четырех шайб не хватило «Барысу» даже для ничьей.

В следующем матче «Барыс» 15 февраля будет принимать минское «Динамо».

Барыс
4:6
0:3, 1:1, 3:2
СКА
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