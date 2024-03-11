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09:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Назаров о вылете «Салавата» из плей-офф КХЛ: у Уфы возрастная команда, природу не обманешь

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал вылеты из плей-офф КХЛ «Ак Барса», ЦСКА и «Салавата Юлаева».

Ак Барс
Салават Юлаев
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Назаров о вылете «Салавата» из плей-офф КХЛ: у Уфы возрастная команда, природу не обманешь | Источник: Чемпионат.com

«Я уже говорил, что в “Ак Барсе” и ЦСКА, судя по всему, грядёт перестройка. Нынешние составы этих команд исчерпали свои ресурсы. Накануне посмотрел заключительный матч серии между “Трактором” и “Салаватом Юлаевым”. Челябинцы отыгрались со счёта 0:2, у уфимцев возрастная команда, особенно, в линии обороны. Природу не обманешь. В плей-офф матчи через день, скорости высокие, многие опытные игроки просто не успевают возвращаться, не хватает сил, очень энергозатратный хоккей. Вы знаете, что я всегда придерживаюсь курса на омоложение во всём, в том числе и в спорте. Кстати, впереди выборы президента России, а их слоган “Вместе мы сила — голосуем за Россию!”. Курс на поддержку и развитие молодёжи всегда был в числе главных для нашего президента», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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