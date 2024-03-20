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12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Эберт: в «Торпедо» едят малину, а в «Автомобилисте»? Пасту с курочкой

Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт после победного матча второго раунда Кубка Гагарина со СКА (3:1) рассказал о питании в клубе из Екатеринбурга.

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Эберт: в «Торпедо» едят малину, а в «Автомобилисте»? Пасту с курочкой | Источник: Чемпионат.com
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«В “Торпедо” едят малину, в СКА кашу и кефир, а что в “Автомобилисте”? (смеётся) Что на выезде, что дома практически одно и то же — пасту с курочкой. Всё довольно-таки просто. Рацион одинаковый и в Екатеринбурге, и на выезде.

Команда сейчас максимально сплочена за то время, что я здесь играю? Да, я бы сказал так. Посмотрите на наши результаты — мы играем как настоящая команда! Это невероятное чувство. Мы должны продолжать в том же духе, если хотим добиться успеха и победить.

Наклейка Кубка Гагарина на двери в раздевалку? У нас так было и в прошлом сезоне. Это помогает настроить менталитет. Ей необязательно висеть там, но приятно её видеть. Это помогает чувствовать себя как дома даже на выезде. Понимаешь, ради чего работаешь», — сказал Эберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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