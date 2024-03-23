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17:09 (мск), источник: ТАСС

СКА одержал первую победу в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

СКА
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 5:2 обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 5 545 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Василий Глотов (7-я минута), Александр Гальченюк (14), Никита Камалов (40) и Марат Хайруллин (58, 60). У «Автомобилиста» отличились Стефан Да Коста (35) и Алексей Макеев (49).

Как сообщил корреспондент ТАСС, на арене «Уралец», где проходил матч, были усилены меры безопасности. На парковке арены полицейские досматривали автомобили. Перед началом игры была объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в подмосковном Красногорске. В перерывах между периодами была отменена развлекательная программа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Автомобилиста». Пятый матч серии запланирован на 25 марта в Санкт-Петербурге.

Впервые в истории КХЛ на втором этапе плей-офф используется перекрестная система, в рамках которой команды из Западной и Восточной конференций играют друг с другом. СКА занял второе место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф обыграл нижегородское «Торпедо» (4−1). «Автомобилист» стал пятым на Востоке и в плей-офф выбил из борьбы финалиста прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» (4−1).

Автомобилист
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0:2, 1:1, 1:2
СКА
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