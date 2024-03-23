СКА одержал первую победу в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 5:2 обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 5 545 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Василий Глотов (7-я минута), Александр Гальченюк (14), Никита Камалов (40) и Марат Хайруллин (58, 60). У «Автомобилиста» отличились Стефан Да Коста (35) и Алексей Макеев (49).
Как сообщил корреспондент ТАСС, на арене «Уралец», где проходил матч, были усилены меры безопасности. На парковке арены полицейские досматривали автомобили. Перед началом игры была объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в подмосковном Красногорске. В перерывах между периодами была отменена развлекательная программа.
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Автомобилиста». Пятый матч серии запланирован на 25 марта в Санкт-Петербурге.
Впервые в истории КХЛ на втором этапе плей-офф используется перекрестная система, в рамках которой команды из Западной и Восточной конференций играют друг с другом. СКА занял второе место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф обыграл нижегородское «Торпедо» (4−1). «Автомобилист» стал пятым на Востоке и в плей-офф выбил из борьбы финалиста прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» (4−1).