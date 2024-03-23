СКА одержал первую победу в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 5:2 обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 5 545 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Василий Глотов (7-я минута), Александр Гальченюк (14), Никита Камалов (40) и Марат Хайруллин (58, 60). У «Автомобилиста» отличились Стефан Да Коста (35) и Алексей Макеев (49).

Как сообщил корреспондент ТАСС, на арене «Уралец», где проходил матч, были усилены меры безопасности. На парковке арены полицейские досматривали автомобили. Перед началом игры была объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в подмосковном Красногорске. В перерывах между периодами была отменена развлекательная программа.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-23544918&hd=2&id=456244023&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Автомобилиста». Пятый матч серии запланирован на 25 марта в Санкт-Петербурге.