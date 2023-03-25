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25 марта, источник: Чемпионат.com

«Бостон» обыграл «Тампу» и выиграл Атлантический дивизион. У Василевского 33 сейва

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Бостон
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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

На седьмой минуте Патрис Бержерон вывел вперёд «мишек». Очки за результативные передачи получили Брэд Маршан и Хампус Линдхольм. На 10-й минуте Виктор Хедман сравнял счёт, забросив шайбу в меньшинстве. Очки за голевые пасы получили Пьер-Эдуар Белльмар и Алекс Киллорн. На 38-й минуте Гарнет Хэтэуэй вновь вывел «Бостон» вперёд. Очки записали на свой счёт Мэтт Грызлик и Томаш Носек.

Отметим, что Никита Кучеров и Михаил Сергачёв не отметились результативными действиями, завершив матч с нулевым показателем полезности. Андрей Василевский совершил 33 сейва.

Благодаря этой победе «Бостон» выиграл Атлантический дивизион.

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Бостон
2:1
1:1, 1:0, 0:0
Тампа-Бэй
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