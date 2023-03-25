«Бостон» обыграл «Тампу» и выиграл Атлантический дивизион. У Василевского 33 сейва

На седьмой минуте Патрис Бержерон вывел вперёд «мишек». Очки за результативные передачи получили Брэд Маршан и Хампус Линдхольм. На 10-й минуте Виктор Хедман сравнял счёт, забросив шайбу в меньшинстве. Очки за голевые пасы получили Пьер-Эдуар Белльмар и Алекс Киллорн. На 38-й минуте Гарнет Хэтэуэй вновь вывел «Бостон» вперёд. Очки записали на свой счёт Мэтт Грызлик и Томаш Носек.