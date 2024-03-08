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08:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капризов повторил еще один снайперский рекорд клуба НХЛ

Капризов забил 30 голов в третьем сезоне НХЛ кряду и повторил рекорд «Миннесоты».

Миннесота
АризонаНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов достиг отметки в 30 заброшенных шайб в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов стал автором гола и открыл счет в матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотис». Для 26-летнего форварда эта шайба стала 30-й в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Капризов достиг отметки в 30 голов в третьем сезоне НХЛ подряд. В истории «Миннесоты» российский форвард стал третьим игроком, кому удалось оформить подобную серию. Ранее по три сезона НХЛ подряд с 30 шайбами и более в составе «Уайлд» провели Мариан Габорик и Брайан Ролстон.

Также Капризов стал третьим российским игроком в сезоне-2023/24, достигшим отметки в 30 голов. Ранее это удалось форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову (38 голов) и нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину (35).

Кирилл Капризов проводит свой четвертый регулярный сезон в НХЛ. Всю свою карьеру в Национальной хоккейной лиге россиянин играет за «Миннесоту». До матча с «Аризоной» Капризом имел в своем активе 300 очков (143 гола и 157 передач) в 258 играх чемпионатов НХЛ.

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