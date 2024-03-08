Капризов повторил еще один снайперский рекорд клуба НХЛ
Капризов забил 30 голов в третьем сезоне НХЛ кряду и повторил рекорд «Миннесоты».
Капризов забил 30 голов в третьем сезоне НХЛ кряду и повторил рекорд «Миннесоты».
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов достиг отметки в 30 заброшенных шайб в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капризов стал автором гола и открыл счет в матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотис». Для 26-летнего форварда эта шайба стала 30-й в сезоне.
Капризов достиг отметки в 30 голов в третьем сезоне НХЛ подряд. В истории «Миннесоты» российский форвард стал третьим игроком, кому удалось оформить подобную серию. Ранее по три сезона НХЛ подряд с 30 шайбами и более в составе «Уайлд» провели Мариан Габорик и Брайан Ролстон.
Также Капризов стал третьим российским игроком в сезоне-2023/24, достигшим отметки в 30 голов. Ранее это удалось форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову (38 голов) и нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину (35).
Кирилл Капризов проводит свой четвертый регулярный сезон в НХЛ. Всю свою карьеру в Национальной хоккейной лиге россиянин играет за «Миннесоту». До матча с «Аризоной» Капризом имел в своем активе 300 очков (143 гола и 157 передач) в 258 играх чемпионатов НХЛ.