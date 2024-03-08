Капризов повторил еще один снайперский рекорд клуба НХЛ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов достиг отметки в 30 заброшенных шайб в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов стал автором гола и открыл счет в матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотис». Для 26-летнего форварда эта шайба стала 30-й в сезоне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240710&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Капризов достиг отметки в 30 голов в третьем сезоне НХЛ подряд. В истории «Миннесоты» российский форвард стал третьим игроком, кому удалось оформить подобную серию. Ранее по три сезона НХЛ подряд с 30 шайбами и более в составе «Уайлд» провели Мариан Габорик и Брайан Ролстон.

Также Капризов стал третьим российским игроком в сезоне-2023/24, достигшим отметки в 30 голов. Ранее это удалось форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову (38 голов) и нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину (35).