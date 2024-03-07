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12:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Российского хоккеиста клуба НХЛ назвали рок-звездой

Нападающий «Торонто» Тайлер Бертуцци остался в восторге от игры вратаря команды Ильи Самсонова в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:1 ОТ). Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Торонто
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Самсонов был нашей рок-звездой сегодня. Приятно видеть, как он вновь делает то, что хорошо умеет, обретая при этом уверенность. Он будет играть потрясающе за нас и в дальнейшем», — сказал Бертуцци после матча.

В минувшей встрече 27-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам, одержав восьмую победу в девяти последних матчах.

«Я просто делаю свою работу. Стараюсь делать то, что от меня зависит, и показывать свою лучшую игру», — сказал Самсонов.

В декабре Самсонов выдал неудачную серию из четырех проигранных матчей, пропустив в них суммарно 21 шайбу. «Торонто» выставил россиянина на драфт отказов и сослал в фарм-клуб, однако уже через 11 дней вернул его обратно в команду. С тех пор Самсонов провел в НХЛ 15 матчей, одержав в них 12 побед.

«Торонто» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Флориды» на десять очков. Следующий матч команда проведет в пятницу, 8 марта, на выезде против «Бостона».

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