Российского хоккеиста клуба НХЛ назвали рок-звездой

«Самсонов был нашей рок-звездой сегодня. Приятно видеть, как он вновь делает то, что хорошо умеет, обретая при этом уверенность. Он будет играть потрясающе за нас и в дальнейшем», — сказал Бертуцци после матча.

В минувшей встрече 27-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам, одержав восьмую победу в девяти последних матчах.

«Я просто делаю свою работу. Стараюсь делать то, что от меня зависит, и показывать свою лучшую игру», — сказал Самсонов.

В декабре Самсонов выдал неудачную серию из четырех проигранных матчей, пропустив в них суммарно 21 шайбу. «Торонто» выставил россиянина на драфт отказов и сослал в фарм-клуб, однако уже через 11 дней вернул его обратно в команду. С тех пор Самсонов провел в НХЛ 15 матчей, одержав в них 12 побед.