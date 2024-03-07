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10:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Овечкина рассказала, с кем из россиян в НХЛ дружит муж

Настасья Шубская, супруга Александра Овечкина рассказала, с кем из российских игроков НХЛ он дружит.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— С кем больше всего дружите из российских хоккеистов, помимо Орловых и Кузнецовых?

— С ними больше всего и дружим. А общаемся со всеми русскими ребятами. Виделись и пересекались со многими игроками и их женами на чемпионатах мира, Кубке мира. С Капризовым, Тарасенко, Василевскими, Кучеровыми… Когда с девочками общаешься, а мужья за страну играют — это какое-то особое сплочение, — приводит слова Шубской «Спорт-Экспресс».

Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру забросил 894 шайбы, сейчас на счету Овечкина 839 голов.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ капитан «Вашингтона» провел 57 матчей, забросил 17 шайб и сделал 28 результативных передач.

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