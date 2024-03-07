Жена Овечкина рассказала, с кем из россиян в НХЛ дружит муж

— С ними больше всего и дружим. А общаемся со всеми русскими ребятами. Виделись и пересекались со многими игроками и их женами на чемпионатах мира, Кубке мира. С Капризовым, Тарасенко, Василевскими, Кучеровыми… Когда с девочками общаешься, а мужья за страну играют — это какое-то особое сплочение, — приводит слова Шубской «Спорт-Экспресс».