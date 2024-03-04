<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240671" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал членом медиафутбольной команды «БАМOVETS».

«Один из лучших игроков в истории хоккея готов полноценно ворваться в футбольную медиалигу, вместе с нашей командой», — говорится в заявлении команды.

Медиалига — российский футбольный турнир для медийных команд, созданный в 2022 году. «БАМOVETS» еще не попал в состав участников Медиалиги, но предпринимает шаги для этого. Старт пятого сезона МФЛ запланирован на конец апреля.