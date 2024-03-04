Александр Овечкин стал членом медиафутбольной команды «БАМOVETS»
Команда разместила в соцсетях видеоролик с хоккеистом.
Вашингтон
Команда разместила в соцсетях видеоролик с хоккеистом.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал членом медиафутбольной команды «БАМOVETS».
«Один из лучших игроков в истории хоккея готов полноценно ворваться в футбольную медиалигу, вместе с нашей командой», — говорится в заявлении команды.
Медиалига — российский футбольный турнир для медийных команд, созданный в 2022 году. «БАМOVETS» еще не попал в состав участников Медиалиги, но предпринимает шаги для этого. Старт пятого сезона МФЛ запланирован на конец апреля.
В сезоне-2023/24 Овечкин провел за «Вашингтон» 57 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 28 результативных передач. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 839 шайб. Россиянин участвует в погоне за рекордом Уэйна Гретцки, до которого осталось забросить 55 шайб.