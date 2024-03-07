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09:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Маккиннон обошел Кучерова в списке лучших бомбардиров НХЛ

«Колорадо» дома одержал победу над «Детройтом» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Колорадо
Детройт
Тампа-Бэй
Торонто
Баффало
Анахайм
ОттаваНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон поучаствовал в первых четырех шайбах своей команды. 28-летний канадец реализовал большинство и трижды ассистировал своим партнерам. Набрав четыре очка в этой встрече, Маккиннон сумел обойти нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова и возглавить список лучших бомбардиров сезона в НХЛ.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 22, 7.03.2024, 5:30

Колорадо7Детройт2

После 64 сыгранных матчей в активе Маккиннона 109 (40+69) набранных очков. Канадец довел свою результативную серию до 10 матчей, набрав на этом отрезке 20 (7+13) очков. У Кучерова после 62 сыгранных матчей 105 (38+67) набранных очков. Маккиннон и Кучеров остаются пока единственными хоккеистами, которые смогли преодолеть в этом сезоне отметку в 100 очков.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 27 из 29 бросков по своим воротам и одержал 32-ю победу в этом сезоне, сравнявшись с лидером сезона по этому показателю Тэтчером Демко из «Ванкувера».

«Колорадо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Ванкувера» на четыре очка. Следующий матч «лавины» проведут в субботу, 9 марта, дома против «Миннесоты».

Другие результаты игрового дня

«Торонто» дома обыграл «Баффало» (2:1 ОТ). Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 24 из 25 бросков по своим воротам и одержал восьмую победу в девяти последних матчах.

«Анахайм» дома победил «Оттаву» (2:1). Защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился результативной передачей.

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