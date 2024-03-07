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08:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Владимир Тарасенко взял во «Флориде» номер Павла Буре

Российский нападающий Владимир Тарасенко будет выступать во «Флориде» под 10-м номером. Об этом сообщает журналист Алекс Баумгартнер.

ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Накануне 32-летний россиянин был обменян во «Флориду» из «Оттавы». В новом клубе Тарасенко будет носить игровой свитер с 10-м номером, под которым с 1999 по 2002 год играл российский нападающий Павел Буре. Примечательно, что этот номер никогда не пользовался особой популярностью у хоккеистов «Флориды» — после ухода Буре под ним выступали всего шесть игроков.

На протяжении всей своей профессиональной карьеры, начиная с дебюта за «Сибирь» в 2008 году, Тарасенко выступал под 91-м номером. Во «Флориде» этот номер оказался занят шведским защитником Оливером Экманом-Ларссоном.

В нынешнем сезоне Тарасенко провел за «Оттаву» 57 матчей, в которых набрал 41 (17+24) балл. За новую команду россиянин сможет дебютировать в пятницу, 8 марта, в домашней игре с «Филадельфией».

«Флорида» возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ, выиграв 16 из 18 последних матчей. В прошлом сезоне «пантеры» вышли в финал Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступили «Вегасу». За «Флориду» выступают два российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

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