Владимир Тарасенко взял во «Флориде» номер Павла Буре

Накануне 32-летний россиянин был обменян во «Флориду» из «Оттавы». В новом клубе Тарасенко будет носить игровой свитер с 10-м номером, под которым с 1999 по 2002 год играл российский нападающий Павел Буре. Примечательно, что этот номер никогда не пользовался особой популярностью у хоккеистов «Флориды» — после ухода Буре под ним выступали всего шесть игроков.

На протяжении всей своей профессиональной карьеры, начиная с дебюта за «Сибирь» в 2008 году, Тарасенко выступал под 91-м номером. Во «Флориде» этот номер оказался занят шведским защитником Оливером Экманом-Ларссоном.

В нынешнем сезоне Тарасенко провел за «Оттаву» 57 матчей, в которых набрал 41 (17+24) балл. За новую команду россиянин сможет дебютировать в пятницу, 8 марта, в домашней игре с «Филадельфией».