Владимир Тарасенко хочет продолжить карьеру во «Флориде»

По окончании нынешнего сезона у 32-летнего россиянина истекает однолетний контракт с «Оттавой», после которого он станет неограниченным свободным агентом. По информации источника, Тарасенко выбрал «Флориду» в качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры в НХЛ.

«Флорида» выиграла 16 из 18 последних матчей, благодаря чему смогла возглавить турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ. В прошлом сезоне «пантеры» вышли в финал Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступили «Вегасу». За «Флориду» выступают два российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

Отмечается, что Тарасенко отдает предпочтение «Флориде» не только по спортивным причинам. Жена хоккеиста и двое его детей не поехали вслед за ним в Канаду. Сейчас они проживают в Форт-Лодердейле, который находится в 20 км от места базирования «Пантерз».

Также сообщается, что Тарасенко готов отказаться от запрета на обмен, предусмотренного его контрактом с «Оттавой», чтобы до дедлайна обменов усилить состав одной из команд, претендующих на Кубок Стэнли. В списке претендентов на россиянина значатся «Рейнджерс», «Эдмонтон», «Вегас», «Каролина» и «Бостон».

В прошлом сезоне Тарасенко за два месяца до плей-офф был обменян из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс», которые на тот момент считались одними из главных претендентов на чемпионский титул. Тогда поход за вторым Кубком Стэнли для опытного снайпера не удался — нью-йоркцы неожиданно прекратили борьбу после первого раунда плей-офф.

«Оттава» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции и уже не имеет фактических шансов на плей-офф. В нынешнем сезоне Тарасенко провел за «столичных» 57 матчей, в которых набрал 41 (17+24) балл.