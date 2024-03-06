Владимир Тарасенко хочет продолжить карьеру во «Флориде»
Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко может продолжить карьеру во «Флориде». Об этом сообщает Ottawa Sun.
Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко может продолжить карьеру во «Флориде». Об этом сообщает Ottawa Sun.
По окончании нынешнего сезона у 32-летнего россиянина истекает однолетний контракт с «Оттавой», после которого он станет неограниченным свободным агентом. По информации источника, Тарасенко выбрал «Флориду» в качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры в НХЛ.
«Флорида» выиграла 16 из 18 последних матчей, благодаря чему смогла возглавить турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ. В прошлом сезоне «пантеры» вышли в финал Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступили «Вегасу». За «Флориду» выступают два российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.
Отмечается, что Тарасенко отдает предпочтение «Флориде» не только по спортивным причинам. Жена хоккеиста и двое его детей не поехали вслед за ним в Канаду. Сейчас они проживают в Форт-Лодердейле, который находится в 20 км от места базирования «Пантерз».
Также сообщается, что Тарасенко готов отказаться от запрета на обмен, предусмотренного его контрактом с «Оттавой», чтобы до дедлайна обменов усилить состав одной из команд, претендующих на Кубок Стэнли. В списке претендентов на россиянина значатся «Рейнджерс», «Эдмонтон», «Вегас», «Каролина» и «Бостон».
В прошлом сезоне Тарасенко за два месяца до плей-офф был обменян из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс», которые на тот момент считались одними из главных претендентов на чемпионский титул. Тогда поход за вторым Кубком Стэнли для опытного снайпера не удался — нью-йоркцы неожиданно прекратили борьбу после первого раунда плей-офф.
«Оттава» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции и уже не имеет фактических шансов на плей-офф. В нынешнем сезоне Тарасенко провел за «столичных» 57 матчей, в которых набрал 41 (17+24) балл.
Дедлайн обменов в НХЛ наступит 8 марта.