Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Ванкувер
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Даллас
ОТ
67
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Чикаго
25
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сиэтл
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Монреаль
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Сент-Луис
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Эдмонтон
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Флорида
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Коламбус
53
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Лос-Анджелес
Ванкувер
ОТ
12
06:30
Сан-Хосе
Даллас
ОТ
67
05:00
Аризона
Чикаго
25
04:00
Виннипег
Сиэтл
34
04:00
Нэшвилл
Монреаль
ОТ
34
03:30
Айлендерс
Сент-Луис
42
03:00
Бостон
Эдмонтон
ОТ
12
03:00
Нью-Джерси
Флорида
35
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:54 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вашингтон» обменял одного из своих лучших игроков в «Вегас»

Нападающий «Вашингтона» Энтони Манта в результате обмена перешел в «Вегас». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Вашингтон
ВегасНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

За 29-летнего канадца «столичные» получили два драфт-пика: второго раунда на драфте НХЛ-2024 и четвертого раунда драфте НХЛ-2026. Также «Вашингтон» обязался удержать 50% зарплаты хоккеиста, которая составляет 5,7 млн долларов. Действующий контракт Манты истекает после окончания нынешнего сезона.

Манта выступал за «Вашингтон» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 34 (20+14) очков. Канадец был вторым лучшим снайпером команды.

Сразу же после обмена «Вашингтон» забрал с драфта отказов нападающего Мэттью Филлипса. Канадец начинал этот сезон в составе «Кэпиталз», но в середине февраля попал на драфт отказов, откуда его забрал «Питтсбург». В новой команде 25-летний хоккеист провел всего 18 дней и принял участие в трех матчах, в которых не смог отличиться результативными действиями.

«Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и остается от зоны плей-офф на семь очков. Следующий матч «столичные» проведут в пятницу, 8 марта, на выезде против «Питтсбурга».

Читайте также
Вашингтон
2:5
0:1, 1:3, 1:1
Аризона
 Слуцкий — о Китае: Все выполняют требования, в отличие от...
Хабиб — о том, как справляется со славой: Только вера и помогает
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь