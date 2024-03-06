«Вашингтон» обменял одного из своих лучших игроков в «Вегас»

За 29-летнего канадца «столичные» получили два драфт-пика: второго раунда на драфте НХЛ-2024 и четвертого раунда драфте НХЛ-2026. Также «Вашингтон» обязался удержать 50% зарплаты хоккеиста, которая составляет 5,7 млн долларов. Действующий контракт Манты истекает после окончания нынешнего сезона.

Манта выступал за «Вашингтон» с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 34 (20+14) очков. Канадец был вторым лучшим снайпером команды.

Сразу же после обмена «Вашингтон» забрал с драфта отказов нападающего Мэттью Филлипса. Канадец начинал этот сезон в составе «Кэпиталз», но в середине февраля попал на драфт отказов, откуда его забрал «Питтсбург». В новой команде 25-летний хоккеист провел всего 18 дней и принял участие в трех матчах, в которых не смог отличиться результативными действиями.