Дубль Кузьменко не помог «Калгари» обыграть «Сиэтл»

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В составе «Сиэтла» отличились Янни Гурд (5'), Оливер Бьоркстранд (33'), Адам Ларссон (41') и Джаред Макканн (53'). У «Калгари» дублем отметился российский нападающий Андрей Кузьменко (28', 48').

В этой встрече Кузьменко пробил отметку в 100 набранных очков в НХЛ. 28-летний россиянин, проводящий второй сезон за океаном, добрался до этой отметки быстрее всех дебютантов лиги прошлого сезона.

На счету Кузьменко в этом сезоне 53 сыгранных матча, в которых он набрал 27 (13+14) очков. После обмена из «Ванкувера» нападающий провел 10 игр и набрал 6 (5+1) результативных баллов.

«Калгари» прервал свою пятиматчевую победную серию и опустился на десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Отставание команды от зоны плей-офф составляет семь очков. Следующий матч «Калгари» проведет в пятницу, 8 марта, на выезде против «Тампа-Бэй».

Другие результаты игрового дня:

«Коламбус» дома одержал победу над «Вегасом» (6:3). Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отличился заброшенной шайбой, ассистентом выступил Кирилл Марченко. Также результативной передачей отметился защитник хозяев Иван Проворов. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 37 из 40 бросков по своим воротам и одержал пятую победу в сезоне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=662f8e2b07d3d2cc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240677" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сент-Луис» на выезде по буллитам одолел «Филадельфию» (2:1 Б). Автором победного броска стал нападающий «блюзменов» Павел Бучневич.

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«Бостон» на выезде обыграл «Торонто» (4:1). Защитник «Торонто» Илья Любушкин, проводивший вторую игру после обмена «Анахайма», отметился результативной передачей.