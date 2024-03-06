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09:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Малкин забросил две шайбы — в свои и в чужие ворота: видео

«Питтсбург» дома обыграл «Коламбус» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Питтсбург
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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 22, 6.03.2024, 3:00

Питтсбург5Коламбус3

У хозяев заброшенными шайбами отметились Йессе Пулюярви (14'), Евгений Малкин (19'), Рикард Ракелль (35'), Джефф Картер (49') и Райлли Смит (51'). У гостей отличились Джонни Гудро (25'), Эндрю Пик (26') и Джек Рословик (49').

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан второй звездой матча. На исходе первого периода 37-летний россиянин мощным броском поразил ворота «Коламбуса» и удвоил лидерство своей команды.

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После перерыва Малкин отличился вновь, но на этот раз со знаком «минус». Он попытался накрыть бросок Эндрю Пика, в результате чего шайба от его клюшки отрекошетила прямо в ворота «Питтсбурга».

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В заключительном периоде Малкин исправился за свой автогол. Он совершил отбор в чужой зоне и выдал результативную передачу на Райлли Смита.

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В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 48 (18+30) очков. Он входит в тройку лучших бомбардиров команды.

«Питтсбург» прервал серию из трех поражений и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «пингвины» проведут в пятницу, 8 марта, дома против «Вашингтона».

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НХЛ 2023-2024
Неделя 22, 6.03.2024, 3:30

Айлендерс4Сент-Луис2

«Флорида» на выезде обыграла «Нью-Джерси» (5:3). Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

«Айлендерс» дома победил «Сент-Луис» (4:2). Счет в матче открыл нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко, забросивший 11-ю шайбу в этом сезоне. Защитник «Айлендерс» Александр Романов отметился результативной передачей. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 из 21 бросков по своим воротам.

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«Сиэтл» на выезде победил «Виннипег» (4:3). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился результативной передачей.

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