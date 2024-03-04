Гашек отреагировал на 390-ю победу Сергея Бобровского в НХЛ

Доминик Гашек прокомментировал тот факт, что 35-летнему российскому голкиперу «Флориды Пантерз» Сергею Бобровскому после матча с «Детройт Ред Уингз» (4:0) удалось обойти его по количеству побед в НХЛ.

«В обычных обстоятельствах я бы поздравил его. В связи с нынешней ситуацией я намерен избегать различных подобных комментариев — относительно как НХЛ, так и особенно российских спортсменов», — цитирует чеха «Чемпионат».

Сергей Бобровский одержал 390-ю победу в НХЛ и обогнал именитого чеха Доминика Гашека. За карьеру в рамках регулярных чемпионатов у россиянина 390 побед в 686 матчах. У Гашека — 389 побед в 735 в матчах. Сергей по количеству побед идет на 15-м месте среди вратарей в истории НХЛ и втором — среди вратарей из Европы. Лучшим среди евопейских вратарей является экс-вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист. На счету завершившего карьеру в 2021 году шведа 459 побед в 887 матчах.