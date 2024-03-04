Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Питтсбург
61
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Ванкувер
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Виннипег
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Сан-Хосе
43
Хоккей. НХЛ
3.03
Лос-Анджелес
Нью-Джерси
51
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Эдмонтон
Питтсбург
61
04:00
Анахайм
Ванкувер
12
03:00
Баффало
Виннипег
25
03:00
Миннесота
Сан-Хосе
43
3.03
Лос-Анджелес
Нью-Джерси
51
3.03
Вашингтон
Аризона
25
3.03
Калгари
Питтсбург
43
3.03
Даллас
Сан-Хосе
Б
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Гашек отреагировал на 390-ю победу Сергея Бобровского в НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» обошел Доминика Гашек по количеству побед в заокеанской лиге.

ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Доминик Гашек прокомментировал тот факт, что 35-летнему российскому голкиперу «Флориды Пантерз» Сергею Бобровскому после матча с «Детройт Ред Уингз» (4:0) удалось обойти его по количеству побед в НХЛ.

«В обычных обстоятельствах я бы поздравил его. В связи с нынешней ситуацией я намерен избегать различных подобных комментариев — относительно как НХЛ, так и особенно российских спортсменов», — цитирует чеха «Чемпионат».

Сергей Бобровский одержал 390-ю победу в НХЛ и обогнал именитого чеха Доминика Гашека. За карьеру в рамках регулярных чемпионатов у россиянина 390 побед в 686 матчах. У Гашека — 389 побед в 735 в матчах. Сергей по количеству побед идет на 15-м месте среди вратарей в истории НХЛ и втором — среди вратарей из Европы. Лучшим среди евопейских вратарей является экс-вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист. На счету завершившего карьеру в 2021 году шведа 459 побед в 887 матчах.

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бобровский играет в НХЛ с 2010 года. Помимо «Флориды», он играл за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Доминик Гашек, которому недавно исполнилось 59 лет, за время своей карьеры в НХЛ играл за 4 команды — «Чикаго Блэкхокс», «Баффало Сейбрз», «Детройт Ред Уингз» и «Оттава Сенаторз».

 Гашек отреагировал на 390-ю победу Сергея Бобровского в НХЛ
Как тянут время в бразильском футболе: видео
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь