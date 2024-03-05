Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
Сиэтл
24
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Чикаго
50
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Вегас
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Флорида
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Бостон
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Сент-Луис
Б
12
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
СКА
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Калгари
Сиэтл
24
05:00
Колорадо
Чикаго
50
03:00
Коламбус
Вегас
63
03:00
Рейнджерс
Флорида
24
03:00
Торонто
Бостон
14
03:00
Филадельфия
Сент-Луис
Б
12
4.03
Эдмонтон
Питтсбург
61
4.03
Анахайм
Ванкувер
12
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин повторил достижение Гретцки и Мессье в «Рейнджерс»

«Рейнджерс» дома уступили «Флориде» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Флорида
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Дублем в этой встрече отметился лучший снайпер гостей Сэм Райнхарт (31', 33), еще по одной шайбе забросили Райан Ломберг (47') и Антон Лунделль (60', в пустые ворота). У хозяев результативными бросками в большинстве отличились Уилл Кайлли (17') и капитан команды Крис Крайдер (39').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал во втором голе своей команды и отметился результативной передачей, которая стала для 32-летнего россиянина 50-й в текущем сезоне. Панарин стал третьим игроком в истории «Рейнджерс» после Марка Мессье и Уэйна Гретцки, кому удалось достигнуть этой отметки на протяжении трех сезонов подряд.

После 62 сыгранных матчей в активе Панарина 85 (35+50) набранных очков. Он сохраняет пятое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 из 28 бросков по своим воротам, на счету его визави Сергея Бобровского — 26 отраженных бросков из 28. Голкипер «Флориды» одержал 391-ю победу в НХЛ и вышел на 14-е место в истории лиги по этому показателю, которое он делит с американцем Райаном Миллером. На достижение этой отметки у Бобровского ушло 687 матчей, в то время как Миллер провел 796 игр.

Всего на счету Бобровского в нынешнем сезоне 45 матчей, в которых одержал 31 победу, отражая 91,8% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,29.

«Рейнджерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции и отстают от лидирующей «Флориды» на четыре очка. «Пантеры» одержали пятую победу подряд и 15-ю за 17 последних игр.

Следующий матч «Флорида» проведет в среду, 6 марта, на выезде против «Нью-Джерси». «Рейнджерс» уходят на небольшой перерыв — следующий раз они сыграют в воскресенье, 10 марта, дома против «Сент-Луиса».

Рейнджерс
2:4
1:0, 1:2, 0:2
Флорида
 Тухель — об ответной игре в ЛЧ с «Лацио»: Не люблю проигрывать
Клаудиньо проголосует на выборах президента России
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь