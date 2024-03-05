Панарин повторил достижение Гретцки и Мессье в «Рейнджерс»

Дублем в этой встрече отметился лучший снайпер гостей Сэм Райнхарт (31', 33), еще по одной шайбе забросили Райан Ломберг (47') и Антон Лунделль (60', в пустые ворота). У хозяев результативными бросками в большинстве отличились Уилл Кайлли (17') и капитан команды Крис Крайдер (39').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал во втором голе своей команды и отметился результативной передачей, которая стала для 32-летнего россиянина 50-й в текущем сезоне. Панарин стал третьим игроком в истории «Рейнджерс» после Марка Мессье и Уэйна Гретцки, кому удалось достигнуть этой отметки на протяжении трех сезонов подряд.

После 62 сыгранных матчей в активе Панарина 85 (35+50) набранных очков. Он сохраняет пятое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 из 28 бросков по своим воротам, на счету его визави Сергея Бобровского — 26 отраженных бросков из 28. Голкипер «Флориды» одержал 391-ю победу в НХЛ и вышел на 14-е место в истории лиги по этому показателю, которое он делит с американцем Райаном Миллером. На достижение этой отметки у Бобровского ушло 687 матчей, в то время как Миллер провел 796 игр.

Всего на счету Бобровского в нынешнем сезоне 45 матчей, в которых одержал 31 победу, отражая 91,8% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,29.

«Рейнджерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции и отстают от лидирующей «Флориды» на четыре очка. «Пантеры» одержали пятую победу подряд и 15-ю за 17 последних игр.