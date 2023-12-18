Георгиев побил рекорд великого Руа, ЦСКА развеял невероятные слухи. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 18 декабря 2023 года.

Георгиев побил рекорд великого Патрика Руа

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил в матче с «Сан-Хосе» (6:2) 26 из 28 бросков по своим воротам и одержал 40-ю победу в 2023 году.

Он лидирует по этому показателю среди всех вратарей НХЛ. Второе место занимает вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос (35). Тройку лучших замыкает страж ворот «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк (34).

Также россиянин обошёл по количеству побед за один календарный год Патрика Руа (39 в 2000 году) и стал рекордсменом в истории франшизы.

НХЛ 2023-2024 Неделя 11, 18.12.2023, 4:00 Колорадо 6 Сан-Хосе 2

Александр Овечкин обновил личный антирекорд в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в Национальной хоккейной лиге до 13 матчей и обновил собственный антирекорд. Форвард не смог забить в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (1:1 — основное время, 1:0 — в серии буллитов). В последний раз Овечкину удалось отметиться заброшенной шайбой 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив пять голов и 12 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1375 матчей, в которых он забил 827 голов и сделал 675 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+63».

НХЛ 2023-2024 Неделя 11, 18.12.2023, 2:00 Каролина 1 Вашингтон 2 Б

ЦСКА развеял невероятные слухи о Хмелевски

ЦСКА сделал официальное заявление по поводу слухов о возможном обмене 24-летнего американского форварда Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева» в армейский клуб.

«В последнее время в хоккейной прессе всё чаще обсуждаются слухи о том, что хоккейный клуб ЦСКА интересуется игроками хоккейного клуба “Салават Юлаев” Александром Хмелевски и Александром Самоновым. Данная информация не имеет под собой никаких оснований и является абсолютно надуманной. ЦСКА не ведёт и никогда не вёл переговоров о переходе указанных хоккеистов. Просим журналистов не создавать искусственный ажиотаж вокруг команды путём публикации подобных недостоверных сведений», — говорится на официальном сайте ЦСКА.

Воробьёв рассказал о стажировке в «Ванкувере»

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга», санкт-петербургского СКА и сборной России Илья Воробьёв рассказал о стажировке в «Ванкувере» и сравнил восприятие хоккея в России и Канаде.

«Командировка в “Ванкувер” прошла очень здорово. Все планы, которые обговаривали ещё летом, были выполнены. Есть договор с клубом, что детали не разглашаем. Это наша общая позиция.

Мне понравились многие вещи, многое удивило. Если говорить глобально, какая вещь мне очень сильно бросилась в глаза — не в «Ванкувере», а в популяризации нашего любимого вида спорта в целом — в Канаде хоккей с утра до вечера, и там во всём ищут позитив. Это очень важно. У нас говорят — почему игрок не поднял шайбу и не попал в пустые ворота? А в Канаде отмечают, что вратарь сыграл здорово и выручил в последний момент. Это очень бросилось в глаза. Когда нападающий обыгрывает двух человек, у нас говорят, что защитник неправильно сыграл. А у них говорят, как здорово сыграл форвард. После пропущенной шайбы у них не показывают тренера команды, которая пропустила. На мой взгляд, это очень важный аспект, потому что мы, кроме всего остального, воспитываем нацию, фанатов, народ, который должен видеть всё в позитиве, а не в негативе«, — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Дмитрием Сторожевым.