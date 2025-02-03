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Роднина о том, может ли Овечкин стать президентом РФ: «В стране 150 млн человек, многие из них занимаются политикой? Он будет растить детей или бизнесом заниматься, может»

Ранее журналист Fox News Дуглас МакКиннон заявил, что российский капитан «Вашингтона» мог бы стать президентом России: «Путин отойдет в сторону в какой-то момент, и что тогда? Александр отвечает многим параметрам».

Источник: Спортс"

"Идти ли в политику — личный выбор самого Александра, который он сделает без журналиста Fox News. Зачем журналистам лезть в его жизнь, бежать впереди паровоза? Треп пускать не хочется, я человек конкретный.

Когда Овечкин закончит свою карьеру, будет искать свое дальнейшее призвание. Как и каждый, кто заканчивает карьеру спортсмена.

Огромное количество людей получает образование, занимаются своей профессией. Потом по ходу жизни что-то меняют. Тут нет ничего удивительного.

После окончания карьеры вообще сложно перестраиваться. Не все с этим справляются. А кто какую выбирает стезю, зависит от характера, желаний. У нас в стране живет около 150 млн человек, но много ли из них занимаются политикой?

Может, Овечкин будет растить детей или бизнесом заниматься, дайте ему выбрать свой путь самому", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Журова о том, может ли Овечкин стать президентом РФ: «Собчак баллотировалась, и ничего. Нужно ли это Александру, он давно живет в США, может не знать многого, что происходит в России».