Роднина о том, может ли Овечкин стать президентом РФ: «В стране 150 млн человек, многие из них занимаются политикой? Он будет растить детей или бизнесом заниматься, может»

"Идти ли в политику — личный выбор самого Александра, который он сделает без журналиста Fox News. Зачем журналистам лезть в его жизнь, бежать впереди паровоза? Треп пускать не хочется, я человек конкретный.
Когда Овечкин закончит свою карьеру, будет искать свое дальнейшее призвание. Как и каждый, кто заканчивает карьеру спортсмена.
Огромное количество людей получает образование, занимаются своей профессией. Потом по ходу жизни что-то меняют. Тут нет ничего удивительного.
После окончания карьеры вообще сложно перестраиваться. Не все с этим справляются. А кто какую выбирает стезю, зависит от характера, желаний. У нас в стране живет около 150 млн человек, но много ли из них занимаются политикой?
Может, Овечкин будет растить детей или бизнесом заниматься, дайте ему выбрать свой путь самому", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Журова о том, может ли Овечкин стать президентом РФ: «Собчак баллотировалась, и ничего. Нужно ли это Александру, он давно живет в США, может не знать многого, что происходит в России».