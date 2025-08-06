Александр Мостовой: «Хорошо знаю Овечкина, Малкина, Капризова, Федорова, Буре, Фетисова, Ларионова, постоянно общаемся. Чем человек “звезднее”, тем он проще»

— Чем человек «звезднее», тем он проще. Это нормальное явление. Так и должно быть. Вот мне называют кого-то из футбола, и я говорю: «Ребят, он два гола забил! Я под двести забил, а вы мне такой пример приводите», — сказал бывший полузащитник сборной России.