Александр Мостовой: «Хорошо знаю Овечкина, Малкина, Капризова, Федорова, Буре, Фетисова, Ларионова, постоянно общаемся. Чем человек “звезднее”, тем он проще»

— Со всеми нашими звездами общаюсь. Тем более они сейчас все летом в Москве. Этих ребят я очень хорошо знаю. Мое поколение — это Сергей Федоров, Павел Буре, Слава Фетисов, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, с кем мы постоянно и общаемся.
Также Илья Ковальчук, Женя Малкин, Кирилл Капризов, Саша Овечкин.
— В общении они простые люди?
— Чем человек «звезднее», тем он проще. Это нормальное явление. Так и должно быть. Вот мне называют кого-то из футбола, и я говорю: «Ребят, он два гола забил! Я под двести забил, а вы мне такой пример приводите», — сказал бывший полузащитник сборной России.
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