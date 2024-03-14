Поздняков считает, что одним из критериев допуска на Олимпиаду станет осуждение СВО

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Одним из критериев Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в нейтральном статусе может стать пункт об осуждении специальной военной операции (СВО). Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Будут выдвинуты правила поведения на Олимпиаде, которые будут в строгом соответствии с теми критериями, вернее, принципами, которые были озвучены на декабрьском исполкоме МОК. Таким образом, спортсмен, принимающий участие, должен осуждать специальную военную операцию, некие другие — подписывать документы, которые с точки зрения юристов правового управления ОКР могут принести негативные последствия в плане нарушения российского законодательства», — сказал Поздняков.