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12:36 (мск), источник: ТАСС

WADA считает небезопасным визит аудиторов в Россию для проверки РУСАДА

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает небезопасным отправлять аудиторов в Россию для проверки выполнения Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) критериев восстановления. Об этом ТАСС сообщили в WADA.

Источник: AFP 2023

Президент WADA Витольд Банька ранее заявил, что визит аудиторов в Россию невозможен из-за сложной геополитической ситуации. Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова назвала такое объяснение надуманным, отметив, что «иностранные представители, работающие в настоящее время в российском спорте, не испытывают никаких проблем при нахождении в России».

«Руководство WADA, независимый комитет по проверке соответствия и исполком WADA придерживаются четкого мнения о том, что только посредством очной проверки WADA можно точно оценить, выполнило ли РУСАДА все критерии восстановления, изложенные Спортивным арбитражным судом (CAS) в решении от декабря 2020 года. Со стороны служб безопасности мы продолжаем получать рекомендацию избегать любых поездок в Россию из-за последствий вооруженного конфликта между Россией и Украиной», — говорится в заявлении организации.

22 сентября 2023 года WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, отметив, что национальное антидопинговое агентство не выполнило предписанные в 2020 году CAS требования восстановления, поскольку, в частности, Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

В октябре РУСАДА уведомило WADA о несогласии с заявлением о несоответствии кодексу, в ноябре стало известно, что дело передано в CAS.

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