Лыжи. Кубок мира. Амундсен, Эвен Нортуг, Валнес, Ангер, Пеллегрино, Шанава, Жув, Огден пробегут в квалификации спринта классическим стилем

6-й этап.
Конье, Италия.
Мужчины.
Спринт, классический стиль.
Начало классификации — 12.30 по московскому времени, начало финалов — 15.00 по московскому времени. Прямые трансляции — на «Матч! Арене».
Старт-лист.
2. Федерико Пеллегрино (Италия).
4. Эрик Валнес (Норвегия).
6. Джеймс Шунмейкер (США).
8. Харальд Амундсен (Норвегия).
10. Эвен Нортуг (Норвегия).
12. Яник Рибли (Швейцария).
14. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия).
15. Гас Шумахер (США).
16. Оскар Опстад Вике (Норвегия).
17. Жюль Шаппа (Франция).
18. Эдвин Ангер (Швеция).
20. Люка Шанава (Франция).
21. Юхан Хагстрем (Швеция).
22. Бен Огден (США).
25. Йони Мяки (Финляндия).
26. Оскар Свенссон (Швеция).
28. Ришар Жув (Франция).
30. Валерио Гронд (Швейцария).
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Конье.