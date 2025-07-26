Московская область оформила золотой дубль на первом командном чемпионате России по гольфу

«Команды Федерации гольфа Московской области показали высокий уровень подготовки и тактической игры. Я благодарю игроков, тренеров и, конечно, руководство Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева за поддержку олимпийских видов. Уверен, что спортсмены Московской области и дальше будут демонстрировать высокий класс и радовать болельщиков», — отметил первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич. Серебро — у москвичей: Алексей Карасев (капитан), Даниил Ромашкин, Сергей Миронов, Артем Филаткин, Глафира Помазкова, Мария Долина (капитан), Нина Лукьяненко и Анна Милицына, Бронза — у другой московской команды (мужчины): Матвей Подольский, Александр Бородин (капитан), Виктор Поборцев, Арсений Подольский; и женской команды Мособласти — Вера Новицкая (капитан), Александра Сивова, Мария Маилян и Елизавета Кошкина,