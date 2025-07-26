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Московская область оформила золотой дубль на первом командном чемпионате России по гольфу

На поле гольф-клуба «Форест Хиллс» прошел первый командный чемпионат России по гольфу. Московская область взяла все золото. На переходящих Кубках будет выгравировано название первой команды-чемпиона.

Источник: Спортс"

Чемпионами России стали: у женщин — Алиса Молоканова, Екатерина Малахова (капитан), Анна Шульце и Алина Щептева; у мужчин — Егор Ерошенко, Давид Нагиев, Андрей Павлов (капитан) и Иван Стриганов.

«Команды Федерации гольфа Московской области показали высокий уровень подготовки и тактической игры. Я благодарю игроков, тренеров и, конечно, руководство Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева за поддержку олимпийских видов. Уверен, что спортсмены Московской области и дальше будут демонстрировать высокий класс и радовать болельщиков», — отметил первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич. Серебро — у москвичей: Алексей Карасев (капитан), Даниил Ромашкин, Сергей Миронов, Артем Филаткин, Глафира Помазкова, Мария Долина (капитан), Нина Лукьяненко и Анна Милицына, Бронза — у другой московской команды (мужчины): Матвей Подольский, Александр Бородин (капитан), Виктор Поборцев, Арсений Подольский; и женской команды Мособласти — Вера Новицкая (капитан), Александра Сивова, Мария Маилян и Елизавета Кошкина,

Организаторы соревнования: Министерство спорта Российской Федерации и Ассоциация гольфа России. Из 72 участников: 15 мастеров спорта, 32 кандидата в мастера спорта — многократные чемпионы страны, победители Кубка России, золотые медалисты первенства России.

Всего 18 команд — 10 мужских и 8 женских. В команде по 4 человека.

В первый день команды прошли отборочный этап, чтобы определить, с кем сыграть в первый матчевый день. Всего матчевых дней было три — с 23 по 25 июля.