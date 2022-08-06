Самсонова вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Радукану

Самсонова шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Радукану выполнила один эйс, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из шести. Отметим, что в первой партии Людмила отыграла четыре сетбола.



За выход в финал турнира в Вашингтоне Самсонова поспорит с китайкой Сиюй Ван. Во втором полуфинале сыграют Кайя Канепи и Дарья Савилл.