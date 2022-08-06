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11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Самсонова вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Радукану

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне (США).

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Источник: AP 2022

В матче третьего круга Самсонова нанесла поражение представительнице Великобритании Эмме Радукану со счётом 7:6 (8:6), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Самсонова шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Радукану выполнила один эйс, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из шести. Отметим, что в первой партии Людмила отыграла четыре сетбола.

За выход в финал турнира в Вашингтоне Самсонова поспорит с китайкой Сиюй Ван. Во втором полуфинале сыграют Кайя Канепи и Дарья Савилл.

На предыдущей стадии Людмила Самсонова в трёх сетах победила Айлу Томлянович из Австралии.

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