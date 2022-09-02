Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча US Open

В четвертом сете Надаль при счете 3:0 в свою пользу в одном из розыгрышей пытался достать до мяча, после чего ракетка ударилась о корт и отскочила прямо в нос испанца. Надаль вызвал врача, который остановил кровотечение и наложил пластырь.