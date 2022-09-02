Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча US Open
Испанец Рафаэль Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча второго раунда Открытого чемпионата США по теннису (US Open) c итальянцем Фабио Фоньини.
Испанец Рафаэль Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча второго раунда Открытого чемпионата США по теннису (US Open) c итальянцем Фабио Фоньини.
В четвертом сете Надаль при счете 3:0 в свою пользу в одном из розыгрышей пытался достать до мяча, после чего ракетка ударилась о корт и отскочила прямо в нос испанца. Надаль вызвал врача, который остановил кровотечение и наложил пластырь.
Встреча была продолжена и завершилась победой Надаля со счетом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.
Надалю 36 лет. Он является рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин (22). Испанец четыре раза становился победителем US Open. Он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).