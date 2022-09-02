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10:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча US Open

Испанец Рафаэль Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча второго раунда Открытого чемпионата США по теннису (US Open) c итальянцем Фабио Фоньини.

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Источник: AP 2022

В четвертом сете Надаль при счете 3:0 в свою пользу в одном из розыгрышей пытался достать до мяча, после чего ракетка ударилась о корт и отскочила прямо в нос испанца. Надаль вызвал врача, который остановил кровотечение и наложил пластырь.

Встреча была продолжена и завершилась победой Надаля со счетом 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.

Надалю 36 лет. Он является рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин (22). Испанец четыре раза становился победителем US Open. Он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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