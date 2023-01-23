Джокович сыграет с Рублевым в четвертьфинале Australian Open
Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
В матче ⅛ финала посеянный под четвертым номером Джокович переиграл австралийца Алекса де Минаура (22-й номер посева) со счетом 6:2, 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила два часа 6 минут.
Следующим соперником Джоковича, который девять раз побеждал на Australian Open, станет россиянин Андрей Рублев (5).
Australian Open, первый в сезоне турнир Большого шлема, завершится 29 января. Прошлогодний победитель испанец Рафаэль Надаль завершил борьбу во втором круге.