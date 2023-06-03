Соболенко отказалась от пресс-конференции на «Ролан Гаррос» из соображений безопасности

«После второго матча я как обычно общалась с медиа. Знала, что будут вопросы про политику, а не про теннис. Уже много месяцев я отвечала на эти вопросы и очень четко выражала свои эмоции и мысли. Эти вопросы меня не беспокоят. Я знаю, что должна отвечать на вопросы, которые не связаны с теннисом или матчами.



Но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности. Во время интервью я должна чувствовать себя в безопасности. И ради психологического здоровья и благополучия я решила сегодня пресечь такую ситуацию — и турнир поддержал это решение.



Последние несколько дней были непростыми, и теперь я сосредоточена на том, чтобы и дальше хорошо играть в Париже», — рассказала Соболенко пресс-службе турнира.