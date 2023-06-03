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10:51 (мск), источник: Sport24

Соболенко отказалась от пресс-конференции на «Ролан Гаррос» из соображений безопасности

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась от участия в пресс-конференции после победы в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции над россиянкой Камиллой Рахимовой из соображений безопасности.

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Источник: Reuters

Соболенко объяснила это решение конфликтом с украинским журналистом на пресс-конференции после второго круга.

«После второго матча я как обычно общалась с медиа. Знала, что будут вопросы про политику, а не про теннис. Уже много месяцев я отвечала на эти вопросы и очень четко выражала свои эмоции и мысли. Эти вопросы меня не беспокоят. Я знаю, что должна отвечать на вопросы, которые не связаны с теннисом или матчами.

Но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности. Во время интервью я должна чувствовать себя в безопасности. И ради психологического здоровья и благополучия я решила сегодня пресечь такую ситуацию — и турнир поддержал это решение.

Последние несколько дней были непростыми, и теперь я сосредоточена на том, чтобы и дальше хорошо играть в Париже», — рассказала Соболенко пресс-службе турнира.

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции Соболенко сыграет с американкой Слоан Стивенс.

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