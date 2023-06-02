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16:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Арина Соболенко обыграла россиянку на «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка обыграла россиянку Камилу Рахимову в матче третьего круга.

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Источник: Reuters

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси обыграла Камилу Рахимову.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Соболенко. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

В следующем раунде Соболенко сыграет с победительницей встречи Слоан Стивенс (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Выход в ⅛ финала стал наилучшим достижением для белорусской теннисистки на «Ролан Гаррос». На других турнирах Большого шлема 25-летняя спортсменка выступает успешнее. В 2023 году Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии.

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