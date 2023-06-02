Арина Соболенко обыграла россиянку на «Ролан Гаррос»

Выход в ⅛ финала стал наилучшим достижением для белорусской теннисистки на «Ролан Гаррос». На других турнирах Большого шлема 25-летняя спортсменка выступает успешнее. В 2023 году Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии.