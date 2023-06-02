Соболенко: Играть на «Ролан Гаррос» — это нечто особенное

«Удивительно ощущать поддержку, выступать на этом корте, иметь возможность играть в теннис и наслаждаться атмосферой. Играть на “Ролан Гаррос” — это нечто особенное. Думаю, что каждый турнир уникален. “Ролан Гаррос” сильно отличается от Открытого чемпионата Австралии. Хорошо иметь в кармане победу на турнире “Большого шлема”, это придает уверенности. Каждый раз на корте я стараюсь показать все, на что способна, и добиться успеха здесь, в Париже», — сказала Соболенко после матча.