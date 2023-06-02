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18:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Соболенко: Играть на «Ролан Гаррос» — это нечто особенное

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие эмоции испытывает играя в Париже.

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Источник: Reuters

«Удивительно ощущать поддержку, выступать на этом корте, иметь возможность играть в теннис и наслаждаться атмосферой. Играть на “Ролан Гаррос” — это нечто особенное. Думаю, что каждый турнир уникален. “Ролан Гаррос” сильно отличается от Открытого чемпионата Австралии. Хорошо иметь в кармане победу на турнире “Большого шлема”, это придает уверенности. Каждый раз на корте я стараюсь показать все, на что способна, и добиться успеха здесь, в Париже», — сказала Соболенко после матча.

Арина Соболенко занимает вторую строчку в рейтинге WTA. Сегодня в третьем круге турнира она обыграла российскую теннисистку Камиллу Рахимову.

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