Победительница Уимблдона Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос»

ТАСС, 3 июня. Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, снялась с матча третьего круга на «Ролан Гаррос». Об этом в субботу сообщает пресс-служба соревнований.

В субботу Рыбакина в третьем круге «Ролан Гаррос» должна была сыграть с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Испанская тенниситка в следующем круге встретится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

«Вчера и позавчеры мне было нехорошо. Сегодня ночью я не спала, у меня температура. В таком состоянии очень сложно играть. Я постараюсь восстановиться к травяному сезону», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.