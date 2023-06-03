Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Балтика
Велес
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо Мх
Алания
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Шинник
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Кубань
Футбол. Первый дивизион
14:00
Енисей
Волга
Футбол. Первый дивизион
14:00
Родина
Рубин
Футбол. Премьер-лига
17:00
Зенит
Факел
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
Спартак
Футбол. Премьер-лига
17:00
ЦСКА
Ростов
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
17:00
Ахмат
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Динамо
Футбол. Премьер-лига
17:00
Пари Нижний Новгород
Химки
Футбол. Премьер-лига
17:00
Урал
Сочи
Футбол. Первый дивизион
17:00
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Арсенал
60
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Аяччо
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Осер
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Кремонезе
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Эмполи
Лацио
Все события
13:07 (мск), источник: ТАСС

Победительница Уимблдона Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос»

В субботу теннисистка из Казахстана должна была сыграть в матче третьего круга против испанки Сары Соррибес-Тормо.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 3 июня. Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, снялась с матча третьего круга на «Ролан Гаррос». Об этом в субботу сообщает пресс-служба соревнований.

В субботу Рыбакина в третьем круге «Ролан Гаррос» должна была сыграть с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Испанская тенниситка в следующем круге встретится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

«Вчера и позавчеры мне было нехорошо. Сегодня ночью я не спала, у меня температура. В таком состоянии очень сложно играть. Я постараюсь восстановиться к травяному сезону», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Рыбакиной 23 года, она родилась в Москве и до 2018 года представляла Россию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает четвертую строчку. На счету Рыбакиной пять титулов под эгидой организации, в 2022 году она стала победительницей Уимблдона, а в 2023 году дошла до финала Australian Open.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк
"Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют "Доктор Допинг"
Фоторепортажи
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь