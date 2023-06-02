Первая ракетка России Касаткина о Андреевой: Физически она сильная, психологически тоже

«Мирра не нервничает. Вообще нет, в 16 в принципе не нервничаешь. Не помню себя в 16 лет. Я была здесь, но играла на юниорском уровне и очень сильно нервничала, потому что играла против сверстниц. Когда ты очень молод и играешь против соперников постарше, тебе нечего терять. Давления нет, поэтому все иначе. Не скажу, что это небольшое преимущество. Это и преимущество, и недостаток. Физически она очень сильная, психологически тоже. У нее есть уровень игры. Мы же видим, что она в таком юном возрасте выигрывает много матчей в туре. Как в юниорах игроки постарше боятся проиграть игрокам помладше. Но у Мирры отличный уровень. Два турнира подряд она обыгрывает хороших игроков. Она уже очень хороша», — сказала Касаткина на пресс-конференции.