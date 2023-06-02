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16:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Первая ракетка России Касаткина о Андреевой: Физически она сильная, психологически тоже

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая занимает девятую строчку в рейтинге WTA, высказалась об уровне игры 16-летней Мирры Андреевой.

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Источник: AP 2022

«Мирра не нервничает. Вообще нет, в 16 в принципе не нервничаешь. Не помню себя в 16 лет. Я была здесь, но играла на юниорском уровне и очень сильно нервничала, потому что играла против сверстниц. Когда ты очень молод и играешь против соперников постарше, тебе нечего терять. Давления нет, поэтому все иначе. Не скажу, что это небольшое преимущество. Это и преимущество, и недостаток. Физически она очень сильная, психологически тоже. У нее есть уровень игры. Мы же видим, что она в таком юном возрасте выигрывает много матчей в туре. Как в юниорах игроки постарше боятся проиграть игрокам помладше. Но у Мирры отличный уровень. Два турнира подряд она обыгрывает хороших игроков. Она уже очень хороша», — сказала Касаткина на пресс-конференции.

Мирра Андреева 3 июня встретится с американской теннисисткой Коко Гауфф, в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Американка занимает шестую строчку в рейтинге WTA.

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