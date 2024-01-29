Медведев сохранил третью строчку в рейтинге АТР после Australian Open

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев остался на третьем месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, в котором в воскресенье проиграл итальянцу Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Пятое место в рейтинге сохранил россиянин Андрей Рублев, также проигравший итальянцу в четвертьфинале турнира. Уступивший Синнеру в четвертом круге Карен Хачанов потерял три позиции и стал 18-м.

Лидером мирового рейтинга остается серб Новак Джокович, которого Синнер победил в полуфинале. Сам итальянец остался на четвертой позиции. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас.

Представляющий с этой недели Казахстан Александр Шевченко, ранее выступавший за Россию, упал на 11 позиций и теперь идет 59-м.

Рейтинг АТР, версия от 29 января:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9255;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 8765;

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 8310;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5050;

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 5030;

7 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3685;

8 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3540;

9 (12). Тейлор Фриц (США) — 3195;

10 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3025…

18 (15). Карен Хачанов (Россия) — 1910…

36 (36). Роман Сафиуллин (Россия) — 1190…

39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1093…